אקסטרה כושר: סוד הגוף החטוב של איזבל גולארט 

Two days to go before the show: Let's work that booty #BodyByIza style! Follow my workout everyday at 5pm on @VogueParis. Faltam 2 dias para o desfile! Treino de gl?teos no estilo #BodyByIza ????#Directed by @fredpruchon, written by @hugocmpn. Thank you to @healthcityfr. #BodyByIza #butt #brazilianbutt #trainlikeanangel #vogueparis #victoriassecret #vsfashionshow

A video posted by Izabel Goulart (@izabelgoulart) on Nov 28, 2016 at 2:39pm PST