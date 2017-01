לא תאמינו מה יקרה לגוף שלכם אם תאכלו תפוז אחד ליום 

פירות הדר, ובעיקר תפוזים, ידועים (לטובה) בעיקר בזכות הויטמין C שבו, בתפוז יש 48 מ"ג ויטמין C ל-100 גרם. אם תאכלו 3 תפוזים ביום או שתשתו כוס וחצי של מיץ תפוזים סחוט ביום תזכו לקבל כמות מספקת של כ-200 מ"ג. נשים הרות ומעשנים צריכים תוספת של כ-40% יותר ויטמין C. ויטמין C יעזור לכם לעבור את החורף בשלום, וישמור על עור הפנים שלכם. בנוסף, התפוזים מכילים שפע של מינרלים, סיבים וויטמינים נוספים. הנה 10 סיבות טובות לאכול תפוז אחד לפחות ביום.

1. נגד שיעול והצטננות

למזלנו התפוז יוצא לאור בחורף, בדיוק בזמן לחזק את מערכת החיסון שלנו, בתפוז כמויות גבוהות של ויטמין C המסייע לחיזוק מערכת החיסון, למנוע מחלות חורף, צינון ושפעת.

2. אנמיה

צריכת תפוז מועילה במצבי חוסר דם ואנמיה, מומלץ לאנשים הסובלים מלחץ דם נמוך, לצמחונים ולטבעונים. מחסור בוויטמין C עלול להוביל לאנמיה המלווה בחיוורון, עייפות, קוצר נשימה ולדפיקות לב חזקות.

3. כמה קלוריות בתפוז?

בתפוז 47 קלוריות, מתוכם 11.8 פחמימות, 0.9 חלבונים, ו-0.1 שומנים. התפוז אינו משמין ויכול לשמש כקינוח נפלא.