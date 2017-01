הזוכים בתחרות האינסטגרם של השנה 

Picture of the Year By @insta_israel | ?? • ??. אז אתמול הנחתי את טקס פרסי ״תמונת השנה״ של אינסטה ישראל. אני רוצה להודות על ההזדמנות הזאת, ובעיקר לספר על החוויה הכיפית, ראשונית, מרגשת ומאוד מספקת שהייתה אתמול! #תודה HAIR @lidorhadida_hairstylist MU @ronitgalmor #האלופים!

A photo posted by Dana Zarmon (@danazarmon) on Jan 18, 2017 at 12:06am PST