גם במקום קוסמטיקאית: 10 דברים שחייבים לדעת על לימון 

לימון מוסיף המון? אתם לא מתארים לעצמכם עד כמה. ללימון, שגדל על עץ קטן וניתן לגדל בכל בית, שימושים רבים מעבר לסחיטה שלו לתוך סלט. אפשר להכין ממנו לימונדה, לכבוש, לבשל, להכין עוגות, להשתמש כתרופת סבתא למחלות שונות ואפילו לנקות. הנה 10 דברים שאתם חייבים לדעת על לימון.

1. לימון משפר מצב רוח

ידעתם שמספיקה הרחת הלימון בכדי לשפר את מצב הרוח שלכם פלאים? בארומותרפיה משתמשים בלימון למצבי דיכאון וחוסר שמחת חיים. אז גם אם אתם לא אוהבים את החמיצות של הלימון, לפחות תריחו אותו.

2. איך בוחרים לימון?

יש שני חוקים לבחירת לימון מנצח: האחד, ככל שהלימון צהוב יותר הוא יהיה בשל וחמוץ יותר, והשני, גם הכובד קובע! רוצים לימון מוצלח? תבחרו את הכבד ביותר.

3. לריפוי פצעים וחתכים

ללימון תכונות של חיטוי וריפוי. אם יש לכם פצע בפה למשל ותאכלו לימון, תרגישו צריבה קלה שאחראית לטפל בפצע. אם יש לכם פצעים במקומות שונים, פשוט תמרחו עליהם לימון והפצע יגליד טוב יותר. הלימון יעיל גם לטיפול בדלקות חניכיים.

4. שפע של ויטמין C

בלימון יש 40% ויטמין C מהכמות היומית שדרושה לגוף. ב-5 כוסות לימונדה טבעית ללא סוכר תקבלו את הכמות היומית של ויטמין C שהגוף זקוק לו.

5. שתו לימונדה

בכוס לימונדה קרה ומרעננת ללא סוכר יש רק 10 קלוריות! הלימונדה תמנע התייבשות והיווצרות אבנים בכליות, היא תתרום לספיגה טובה יותר של הברזל מהמזון, עשירה באנטיאוקסידנטים ומונעת סרטן.