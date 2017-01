10 דברים שאתם חייבים לדעת על תות שדה 

תותים בשמנת, עוגת תותים, מקפא תותים, סופגניות במילוי ריבת תות שדה, סלט תותים: זוהי ללא ספק עונת התותים! הפרי האדום מגיע אלינו בכל חורף, ונשאר לזמן קצר וטעים. כמה קלוריות יעלה לנו התענוג, האם התותים בריאים לגופינו? ומהם 10 הדברים שאתם פשוט חייבים לדעת לפני שקונים? מדור עשרה דברים מגיע אל התות שדה

1. לחיזוק מערכת החיסון

תות השדה מהווה מקור מצוי לויטמין C. כוס תות שדה חתוך, מכיל כ-100% מן המנה היומית הממוצעת המומלצת. ויטמין C נוגד חמצון יעיל. מסייע בהפחתת הסיכון למחלות לב, שבץ מוחי, סרטן, וסיבוכי הסוכרת. ויטמין C, נחוץ לנו בכל עונות השנה, אך מומלץ להגביר צריכתו בעונה הקרה.

2. לנשים בהירון

ידוע שבתקופת ההיריון, מומלץ לצרוך יותר חומצה פולית, למניעת מומים מולדים במערכת העצבים של העובר ולסייע בהפחתת רמות ההומוציסטאין בדם, מה שעשוי להפחית את הסיכון למחלות לב. בתות שדה יש חומצה פולית ולכן כדאי לאכול תותים בהיריון.