סופרגירלס: הכירו את רעות ומריה שמפעילות את קהילת הנשים החזקה בארץ 

THE DAY - MY START LINE. החל מהיום 7.3.17 בשעה 20:00 ועד מחר, 8.3.17 בשעה 20:00 יהיו לכולנו 24 שעות לקיים את ההתחייבות שלנו לעצמנו. אנחנו יכולות ללכת או לרוץ, לבד או עם חברות, ברחוב או בפארק - העיקר שנעמוד ביעדים של עצמנו :) ?????????????????? אחרי שעמדנו ביעד שלנו, בין אם בריצה או הליכה, לבד או ביחד, נעלה תמונה שלנו ואת מספר הצעדים שרצנו/ הלכנו לאתר - www.mystartline.co ?????? אחרי שסיימנו לעדכן, נלך להתקלח ולהתארגן כי בשעה 21:30 כולנו נפגשות בבית WMN בנמל תל אביב להרמת כוסית חגיגית לכבוד כל קווי הזינוק שלנו ???????????????? מחפשות עם מי לרוץ? בואו לפגוש אותנו בשבע מחר בבוקר בכיכר הבימה לריצה כיפית משותפת ?? #mystartline2017 @mystartline @roco_runs

A post shared by Reut Reuveni (@reutreuveni) on Mar 7, 2017 at 1:09am PST