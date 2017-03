נטע אלחמיסטר פרובוקטיבית בכבישים ומעוררת סערה 

אם עברתם במרכז תל אביב, אולי ראיתם את השלט הזה של נטע אלחמיסטר, בפוזה שיושבים בדרך כלל אצל רופא נשים. לצד התמונה מופיע הכיתוב get in here שהופך את הכל לפרובוקטיבי אף יותר. אנחנו אמנם לא מתכוונים להתחסד, אין שום קשר בין כבודו של אדם לבין מה שהוא לובש, אבל האם החברה לא הגזימה הפעם? נטע מבחינתה לא מתרגשת ולא מבינה על מה המהומה "הכוונה לא הייתה לפגוע, הכל בהומור ובסטייל". היא מוסיפה ומציינת שהמשפחה ובן הזוג תומכים ואוהבים את התמונה.

