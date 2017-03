זכתה בניתוחים בחינם ועברה מהפך מטורף 

"לפני הניתוחים היו לי חיים עצובים ובודדים. אנשים העליבו והשפילו אותי כל חיי וזה היה נורא. היום אני מרגישה שאני יכולה לצאת בלי בושה ולא להיות מובכת מאיך שאני נראית", אמרה ויג'יטפראפורן, ובשם חיבתה 'פון'.

בנוסף לעניין האסטתי, הלסת והשיניים הבולטות שלה, גרמו לפון לנחירות בזמן שהיא אכלה, מה שגרר בעיות במערכת העיכול שלה.

הנערה שהתחדשה בפנים חדשות, זכתה בתכנית הטלוויזיה הקוריאנית 'Let Me In', שמתמודדים על מנת לזכות בניתוחים פלסטיים בחינם.