6 טרנדים שחייבים להעתיק משני גולדשטיין 

כבר שבוע שלישי שהיא מועמדת להדחה בשל האמת שלה, האינטליגנציה, העובדה שהיא לא חנפנית ומנסה להרשים אף אחד. היא לגמרי היא. חזקה כמו לביאה ולא מתחסדת ומתקפלת עבור אף אחד. בואו נשאיר את האמת והשמש בבית. הצביעו 3 ל-2020! עד 10 פעמים בכל יום!

