המהפך הדרמטי של מעיין אשכנזי בשיער 

תודה ענקית לכל התומכים והאוהדים המושלמים של מעיין על כל הדרך שעברתם איתנו מהתחלה ועד הסוף. בלעדיכם זה לא היה קורה! מעיין שלנו יוצאת לדרך חדשה ובעזרת השם מלאה בהצלחות! שולחים לכם חיבוק חזק והמון אהבה! משפחת מעיין אשכנזי?

