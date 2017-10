זו הילדה הכי יפה בישראל ולא תאמינו מי אביה 

תמונה שלי עם משפחה, כשהייתי קטנה,בשער מגזין ״אמא״ .זיכרונות...!!! משפחה!!!! ??????. My family!!! ?????? We are on the cover of the magazine "Mather??????. #photographer #elitmodel #motivation #littlemodels #littlequeensofthebeauty #kidsfashion #yeladudes_il #tlvdaily #tlvfashion #time #timeofmylife #timeout_telaviv #family #משפחה #מגזיןאופנה #אמא #אמאשלי #אבא #אבאשלי #father @little_queens_of_the_beauty # @israeljump_averbukh @ #alex_averbukh #anastasyaaverbukh

A post shared by Anastasya Averbukh (@anastasya_averbukh) on Apr 15, 2016 at 1:58am PDT