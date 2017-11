מה לאכול ולשתות בחורף כדי לרדת במשקל? 

סלט חם המשך :בוקציו, לבשל במים רותחים בסיר נפרד. להקפיץ במחבת עם חצי כף שמן שומשום חם ,בצל סגול קטן פרוס דק, רצועות גזר ושומר חתוכים למקלות דקים. להוסיף את הבוקצ'יו המוכן להוסיף חצי כף סילאן חצי כף מרין פלפל שחור ומלח גס. לפזר מעל חצי גבינה בולגרית בפומפייה או בקוביות או שתי ביצים קשות מגורדות מעללארוחה נפלאה של שני בלוקים ????

